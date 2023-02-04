Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Soylu’ya cevap “ABD'nin Türkiye’yi Karıştırma Çabalarına Katıldığına Dair Her Türlü İma Yanlış /04 Şubat 2023 01:06

ABD’den Soylu’ya cevap “ABD'nin Türkiye’yi Karıştırma Çabalarına Katıldığına Dair Her Türlü İma Yanlış

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake için “Pis ellerini Türkiye’den çek” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi.

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 Sözcü, “ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır” dedi.

VOA Türkçe muhabirinin Soylu’nun açıklamasıyla ilgili sorusuna cevaben e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yollayan sözcü, Türkiye’nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti.

Sözcü açıklamasında şunları kaydetti:

“ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurtdışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Antalya’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İstanbul’da Beyoğlu çevresindeki diplomatik misyonların kapatılması konusunda Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake’i suçlamış ve Büyükelçi için ağır ifadeler kullanmıştı.

Soylu, “Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık” demişti.

Türkiye’ye gelen her Amerikan Büyükelçisi’nin “nasıl darbe yaptırırım” telaşı içinde olduğunu iddia eden İçişleri Bakanı, ABD büyükelçilerinin Avrupa’yı da idare ettiğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlütk Çavuşoğlu da geçen haftadan bu yana bazı Batı ülkelerinin güvenlik uyarıları yayınlamaları ve konsolosluklarını kapatmalarının maksatlı olduğunu düşündüklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, bu konudaki görüşlerini ve “terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini” dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan 9 Büyükelçiye ilettiklerini kaydetmişti.

ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara büyükelçileri dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.
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