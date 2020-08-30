Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den tansiyonu yükseltecek duyuru /30 Ağustos 2020 19:01

ABD’den tansiyonu yükseltecek duyuru

İki Rus uçağının cuma günü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağını Karadeniz üzerinde ve uluslararası sularda taciz ettiği iddia edildi. Amerikan ordusunun Avrupa'da konuşlu biriminden yapılan açıklamaya göre; Rus uçakları, "güvensiz, profesyonel olmayan" bir şekilde B-52'lerin önünü kapattı ve taciz etti.

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Bütün dünya Doğu Akdeniz’deki gerilimi yakından izlerken, Avrupa’da konumlanan ABD Avrupa Komutanlığı Karadeniz’de de tansiyonun yüksek olduğunu duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeffrey Harrigian, Rus savaş jetlerinin Karadeniz üzerinde seyreden ABD’ye ait B-52’leri taciz ettiğini ve jetlerin B-52’lerin burnunun 100 fit yakınından çok kez geçtiğini duyurdu.

Bu sebeple B-52’lerin manevra kabiliyetinin kısıtlandığını ve türbülansa girdiğini açıklayan Harrigian, “Bu tür eylemler havada çarpışma potansiyelini artırır. Uluslararası uçuş kuralları ile bağdaşmaz. Rus uçakları uçağımızın güvenliğini tehlikeye attılar. Emniyeti sağlamak ve kazaları önlemek için belirlenen uluslararası standartlarda hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA YAŞANDI

ABD Avrupa Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD B-52 uçağı cuma günü 30’dan fazla NATO ülkesine “NATO dayanışmasını göstermek, hazır olma durumunu artırmak ve ABD ve NATO müttefiklerinden katılan tüm uçak mürettebatlarının birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlayan eğitim  uçuşu yapıyordu.

Taciz olayı Rusya ile devam eden gerginliklerin ortasında ve Trump yönetiminin Avrupa’daki ABD asker seviyelerini düşürme kararının ardından geldi.

Moskova’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, “ABD’ye ait uçak Rusya sınırına yaklaşıyordu. Hedefi tespit etmek ve olası bir sınır ihlalini önlemek için iki Su-27 savaş jeti havalandı. ABD’nin uçağı uzaklaşınca savaş jetleri de indi” açıklamasını yaptı.
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