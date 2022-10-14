ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, Yunanistan ile ABD arasındaki askeri angajman, GKRY’ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye’ye F-16 satışındaki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.





Müsteşar Yardımcısı Olson, İstanbul ve Ankara'daki temasları kapsamında, Atlantic Council tarafından düzenlenen konferansta temiz enerji konulu bir panele katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililerle bir araya gelen Olson, temaslarının ardından AA’nın sorularını yazılı olarak yanıtladı.





‘HEM TÜRKİYE HEM DE YUNANİSTAN’LA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’





“Atina'nın, Türkiye'ye yönelik meydan okumalarda bulunurken Yunanistan ile ABD arasındaki askeri angajmanlardan cesaret aldığı görülüyor. Bu konuda ABD'ye Türkiye'den sert eleştiriler geldi. ABD, iki NATO müttefiki arasında gerilimi artıran bu politikayı nasıl açıklıyor? ABD, muhtemel bir askeri çatışmada taraflardan birinin yanında pozisyon alacak mı?” sorusuna Erika Olson şu yanıtı verdi:





“Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde, Rusya'nın bölge güvenliğine yönelik ciddi tehdidinin yarattığı ortak zorluklara karşı koymak için NATO müttefiklerimizle birlikte çalıştığımızı net bir şekilde ifade ettim. ABD ile Türkiye'nin aynı hedefi paylaştığına inanıyorum; o hedef de bölgenin tamamında barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile iş birliğimiz, bölgede istikrarın desteklenmesi ve NATO'nun ortak kabiliyetlerinin derinleştirilmesiyle ilgilidir. ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte çalışıyor olması ve Ege'deki varlığımız, NATO'yu güçlendirmekte ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı koymamızı sağlamaktadır. Hem Türkiye hem de Yunanistan ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz ve müttefiklerimize gerilimi artırıcı uygulamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.”





‘KIBRIS’TA POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ’









ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik bazı kısıtlamaları kaldırması ve silah satışına ve askeri eğitim alanında iş birliğine kapıları açmasıyla ilgili olarak da Olson, “Bu karar, ABD'nin, Kıbrıs'ta çözüme ilişkin pozisyonunda bir değişikliğe işaret etmiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne (GKRY) yapılması muhtemel satışlar, dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerimizi destekleyecek şekilde vaka bazında tek tek gözden geçirilmeye devam edecektir” dedi.





Türkiye'ye F-16 satışına da değinen Erika Olson, “Türkiye, ABD'nin en uzun süreli ve önemli NATO müttefiklerinden biridir. Biden yönetimi, Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme çabalarını desteklemektedir. ABD ile Türkiye arasında köklü ve derin savunma ve güvenlik bağları bulunmaktadır ve Türkiye'nin NATO bünyesinde müşterek çalışabilirlik anlayışını sürdürmesi öncelikli bir konu olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin bu konuda bir kez daha, ortak güvenliğimiz için bizimle çalışma kararlılığında olduğunu görmek beni cesaretlendiriyor” ifadelerini kullandı.