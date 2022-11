ABD’den Türkiye’ye operasyon resti

John Kirby, günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’ye başlattığı hava hareketine ilişkin soruları yanıtlayan Kirby, "Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz" dedi. ‘Türkiye’nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun IŞİD ile mücadeleye zarar vermemesi gerektiği’ yönündeki açıklamasını bir kez daha yineleyen Kirby, "Erdoğan’ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim IŞİD ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye’de IŞİD ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye’de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG’ye destek veriyor."







Türkiye’nin İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini de dile getiren Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’ye yönelik olası kara harekâtına ilişkin açıklama yaparak, "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir" dedi.