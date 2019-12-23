ABD’den Türkiye’ye Patriot için de S-400 şartı

ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunan 738 milyar dolarlık savunma bütçesi anlaşmasını imzalamasının yankıları sürüyor.





Trump'ın imza attığı bütçe tasarısının içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesi maddeleri de yer alıyordu.





Yaptırımlar arasında Türkiye’ye Patriot satışına ilişkin ayrıntılar da vardı. Cumhuriyet’in haberine göre Patriot satışı, TÜrkiye’nin S-400’lerden vazgeçme şartına bağlandı.





Yasada, “Türkiye’nin Patriot füze sistemi alımı konusunda Kongre’nin görüşü” bölümünde Türkiye’nin ABD’den almak istediği Patriot füzelerinin satışı için yeni koşullar yer aldı.





Türkiye’nin Patriot füzesi almak istediğini ABD Kongresi’ne bildirdiği belirtilen yasada, Kongre’nin de “Türkiye’nin S-400 ihtiyacını ortadan kaldıracak ve F-35 program ortaklığını sürdürmesini sağlayacak” Patriot füzesi satışını desteklediği ifadelerine yer verildi. Ancak Türkiye’nin “Patriot ya da NATO ile uyumlu başka bir sistem alımı için” yeni şart koşuldu.





Yasaya göre Türkiye’nin Patriot alması için S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.





Ankara, daha önce Türkiye’nin S-400’den vazgeçmeyeceğini ancak aynı zamanda Patriot füzesi de alabileceğini söylüyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Aralık’ta, “Rusya’nın teklifi daha cazipti ve onu kabul ettik. Şimdi ABD’den Patriot sistemleri almaya hazırız, onlardan yanıt bekliyoruz” demişti.