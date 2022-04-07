ABD’den Türkiye’ye 'Rus oligarklar' uyarısı

ABD, Türkiye’yi ‘Rus oligarkların kirli parası için havuz olmamaya dikkat etme’ konusunda uyardı.





Rus milyarder Roman Abramoviç’in Marmaris kıyısına demirlenen dev yatı. (Fotoğraf: Reuters)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın üzerinde anlaştığı ‘Stratejik Mekanizma’ kapsamında iki ülke dışişleri ve ticaret bakanlıkları yetkilileri Ankara’da bir araya gelerek ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.





DW Türkçe'nin haberine göre, görüşmelerin ardından Batılı ülkelerin Rusya yaptırımları ve Türkiye’nin pozisyonuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, "Sayın Nuland 4 Nisan’da Türk yetkililerle Ankara’da bir araya geldi. Kendisinin de söylediği gibi, Türkiye’nin dikkatli olması ve topraklarının yaptırımlardan kurtulunmasına ya da Rus oligarkların kirli parası için havuz olmasına izin vermemesi çok önemli" yanıtını verdi.





ABD ve bazı Batılı müttefikler Rusya’ya Ukrayna saldırısı nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulama kararı alırken, iki ülke ile de yakın ilişkisi bulunan ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Türkiye yaptırımlara uymayacağını belirtmişti.