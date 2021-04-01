ABD’den Türkiye'den Alüminyum ithalatına ek vergi

Uluslararası Ticaret Komisyonu, ABD’nin 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününün ABD’de değerinden daha azına satıldığını ve ülkenin bu ithalattan maddi olarak zarar gördüğünü belirtti.







ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın 16 ülkeye yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayınlayacağı ve yapılan değerlendirme sonucunda Bahreyn, Hindistan ve Türkiye’den bu ürünün ithalatına durumu dengelemek üzere telafi vergisi getireceği belirtildi.





Yapılan açıklamaya göre, bu 16 ülke arasında Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye yer alıyor.





ABD Ticaret Bakanlığı Mart ayı içinde ABD’li şirketlerin başvurusu üzerine bu ürünlerin ithalatına ilişkin inceleme başlatmıştı. ABD’de hükümetten bağımsız olan Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun nihai değerlendirmesi bekleniyordu.





ABD’nin Ticaret Temsilcisi ve Bakan Ruhsar Pekcan görüştü





Çarşamba günü yapılan açıklamanın öncesinde, ABD’nin ticaret temsilcisi Katherine Tai’nin Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sanal ortamda bir görüşme düzenlediği haberi geldi.





ABD tarafından yapılan açıklamada, iki yetkilinin düzenli bir şekilde iletişim ve diyalog içinde olmalarının önemini görüştükleri belirtildi.





Görüşmede, “dünya genelinde çelik ve alüminyumdaki aşırı kapasite, dijital hizmetlerin vergilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde piyasaya erişim fırsatlarının arttırılması gibi, karşılıklı çıkarları ilgilendiren önemli ticaret konularında koordineli şekilde hareket edilmesinin olası yollarının ele alındığı” kaydedildi.





ABD’nin ticaret raporunda Türkiye’ye yolsuzluk ve reform uyarısı





ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve iki taraf arasında gerçekleşen temasla aynı gün, ABD’nin 65 ülkeyle ticari ilişkilerinin ele alındığı 2021 Ulusal Ticaret Öngörü Raporu açıklandı.





Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’de son yıllarda ekonomik ve demokratik reformlarda ilerleme sağlanamadığı ve bazı durumlarda gerilediği ve yabancı yatırımcıların daha ihtiyatlı davranmaya başladığına dikkat çekildi.





Türkiye Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin 2019 yılında 5,6 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiği ve bu rakamın 2018’de 6,7 milyar dolar olduğu ve 2019 rakamlarının 2004 yılından bu yana en düşük seviye olduğu vurgulandı.





İş çevrelerinin bunun sebepleri olarak hükümetin karar alma süreçlerinde şeffaf olmamasını, yatırımcıda Merkez Bankası’nın bağımsızlığına duyduğu güven eksikliğini gösterdiği belirtildi.





Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün rüşvetle mücadele sözleşmesini onayladığı ve yerli ve yabancı yetkililere rüşvet verilmesini yasa dışı hale getiren yasayı kabul ettiği hatırlatıldı.





Ancak bu adımlara rağmen, “Türkiye’de iş yapan çok sayıda yabancı firmanın bazı hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin yolsuzluklarını ciddi bir sorun olarak algıladığı” kaydedildi.





Bazı gözlemcilerin yargı sisteminin hükümet içi ve dışından dış etkiye açık olduğunu değerlendirdiği ve zaman zaman yabancılara karşı önyargılı olduğunu düşündükleri belirtildi.





Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın ABD’li şirketler tarafından 2018’den bu yana Türkiye’deki devlet ve üniversite hastanelerine satılan tıbbi cihaz ekipmanlarının ödemesini yapmadığı belirtildi. Toplam borcun 2020 yılı Eylül ayı itibariyle 2 milyar doları aştığına dikkat çekildi.