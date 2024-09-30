ABD’den Türkiye'ye şok: Türk Büyükelçiliği’ne insan kaçakçılığı ve yolsuzluk davası

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin önceki Elçi-Müsteşarı Hüsnü Sinan Ertay ve yine diplomat olan eşi Anıl Özge Ertay hakkında ABD’de insan kaçakçılığı, sahtecilik, sebepsiz zenginleşme ve ABD iş yasalarının ihlali suçlamalarıyla dava açıldığı ortaya çıktı.







Kronos'ta yer alan haber e göre Washington D.C. Bölge Mahkemesi’nde 5 Mayıs’ta açılan davada, Ertay çifti çocuklarına bakması için tuttukları Filipinli dadı Sharon Thomas Agdipa’yı istismar etmekle de suçlanıyor.





Filipinli dadı Agdipa dava dosyasında saati 14 dolardan haftada 35 saat çalışacağı ve kendisine ayrı bir oda verileceği vaadiyle ülkesinden ABD’ye getirildiğini fakat bu sözler yerine getirilmediği gibi kendisinin de çeşitli şekillerde istismar edildiğini belirtiyor.





YATIRDIKLARI PARAYI BANKAMATİKTEN GERİ ÇEKTİRDİLER





Filipinli dadı Agdipa haftada 80 saat çalıştırıldığı halde kendisine sözleşmede 35 saat için öngörülen maaşın üçte birinin ödendiğini belirtti. İddianamede yer alan suçlamalara göre Ertay çifti, Agdipa’nın hesabına her ay 1,960 dolar yatırdı, fakat sonra kadını ATM’ye götürüp 1,350 dolarını zorla çektirip elden geri aldı. Bu işlem Filipinli dadıyı çalıştırdıkları her ay tekrarlandı.





Avukatlarına göre, Filipinli kadın düzenli yemeklerden ve özel bir yatak odasından mahrum bırakıldı, şikâyet ettiğinde sınır dışı edilme tehdidiyle ve küfürlü tacize maruz kaldı. Filipinler’den 5 yaşındaki çocuklarına dadılık yapmak vaadiyle getirilen dadıdan yemek yapması, evi ve bahçeyi temizlemesi istendi. Ayrıca “gözü açılır, hakkını aramanın yolunu bulur” endişesiyle diğer Filipinli dadılarla sosyalleşmesi de yasaklandı.





Yine avukatların verdiği bilgilere göre, kötü muamele dayanılmaz hale gelince Agdipa kaçmaktan başka çaresi kalmadığını düşünerek eşyalarının çoğunu geride bırakıp şehirdeki Filipinli bir tanıdığının yanına sığındı. Tanıdığı aracılığıyla Filipin Büyükelçiliğiyle temasa geçen Agdipa bu sayede Ertay çiftinin misillemede bulunmasını önledi ve haklarını aramak üzere ilgili ABD’li kurumlarla temasa geçti.





ERAY’IN BABASI 28 ŞUBAT’TA KENDİSİ 15 TEMMUZ’DA FİŞLEME YAPTI





Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin önceki Elçi-Müsteşarı Hüsnü Sinan Ertay ve eşinin Agdipa’yı işe alıp ABD’ye seyahat etmeye ikna etmekten, onu sınır dışı etmekle tehdit etmeye ve maaşını çalmaya kadar uzanan eylemleri birçok ABD yasasını ihlal ediyor. Bunlar arasında federal İnsan Ticareti ve Şiddet Mağdurlarını Koruma Yeniden Yetkilendirme Yasası (TVPRA), Adil Çalışma Standartları Yasası (FLSA), DC Asgari Ücret Revizyon Yasası (DCMWRA) ve DC Ücret Ödeme ve Tahsilat Yasası (DCWPCL) bulunuyor. Ayrıca, sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılık suçlamaları da yer alıyor.





Davanın açılmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiği ve dava süreci uluslararası basında haberleştirildiği halde Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar konuya ilişkin hiçbir açıklama yayınlamadı. Keza dava dosyasına internetten kolayca erişmek mümkün olduğu halde iktidar medyasının da konuyu haberleştirmekten kaçınması dikkat çekiyor.





Kronos’un edindiği bilgilere göre Sinan Ertay’ın biyografisinde ilginç ayrıntılar yer alıyor. 15 Temmuz’un hemen sonrası Dışişleri Bakanlığı’nda Sicil Müdürlüğü’ne atanan Sinan Ertay, o görevini bitirdikten sonra yine diplomat olan eşiyle birlikte Washington’a Büyükelçiden sonra gelen Elçi-müsteşar olarak atandı.





Babası, eşi ve kardeşi de diplomat olan Ertay’ın babası emekli Büyükelçi Ahmet Ertay görev yaptığı dönemde yine oğlu gibi sicil müdürlüğü yaptı, ayrıca personel dairesi başkanlığı ile yine personelden sorumlu müsteşar yardımcılığı görevlerini yürüttü. Büyükelçi Ertay personel üst düzey yetkilisi olarak Bakanlık giriş sınavlarından sorumluydu ve onun döneminde oğlu da Bakanlığın yazılı ve sözlü sınavını kazanarak diplomat olmaya hak kazandı.





Baba Ertay 28 Şubat sürecinde Bakanlıktaki “gerici” listelerinin, oğul Ertay ise 20 yıl sonra 15 Temmuz sürecinde KHK listelerinin hazırlanmasında görev aldı.





Sinan Ertay Washington’daki görevinden sonra Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdürlüğü’ne daire başkanı olarak atandı. Eşi Anıl Özge Ertay ise Kuzey Amerika Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yapıyor.