ABD’den üçüncü doz açıklaması









Biden’ın sağlık ve tıp konularını danıştığı başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, iki doz aşı olan ABD vatandaşlarının üçüncü doz aşı olup olmamasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile birlikte Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (CDC) çok nadir bir adım attı ve ortak açıklama yaptı. Açıklamada, iki doz aşı olanların üçüncü doz aşı olmasına ihtiyaç duymadığını açıkladı.





Fauci, “İki doz aşı olanların Covid-19 aşısı olmasına gerek yok. Fakat gelecekte bu seçenek halen açık olacak” dedi.





Dr. Fauci, “Biz burada üçüncü doz aşıya gerek kalmadığını söylemiyoruz. Gerçek zamanlı olarak bütün gelişmeleri takip ederek bir destek doz aşıya ihtiyacımız olup olmadığını görmek istiyoruz. Fakat hem FDA hem de CDC’nin verileri bu aşıya şu anda ihtiyacımız olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.





BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Aşı virüse karşı etkili fakat zaman içerisinde aşının etkisi azalıyor. Yeni varyantların çıktığı bir dönemde aşı olunduktan sonraki altı ayda üçüncü doz aşı olmanın faydaları olabilir” ifadesine yer vermişti.