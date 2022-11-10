Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Ukrayna-Rusya arasında müzakere sinyali /10 Kasım 2022 14:46

ABD’den Ukrayna-Rusya arasında müzakere sinyali

Rusya’nın askerlerini Herson’dan geri çekmesinin yankıları sürerken ABD’den müzakerelere ilişkin önemli bir açıklama geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, CNN'e verdiği demeçte Ukrayna'da kış mevsiminde cephe çizgisinin stabilize olması halinde, taraflar arasında müzakerelere başlamak için bir fırsat penceresi açılabileceğini söyledi.

Milley her iki tarafın da yaralılar dahil 100'er bin civarında asker kaybettiklerini tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.
RİA Novosti’de yer alan haberde New York Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Milley, "Barış mümkün olduğunda müzakere fırsatı olduğunda, bundan yararlanın" dedi.
Ancak, müzakerelerin gerçekleşmemesi veya başarısız olması durumunda ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam edeceğini vurguladı.
Kelimenin gerçek anlamıyla askeri bir zaferin askeri yollarla elde edilemeyebileceğinin karşılıklı olarak kabul edilmesi ve bu nedenle başka yollara başvurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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