ABD’den Ukrayna 've komşularına' yeni askeri yardım

Bu son yardım paketi, ilk kez Ukrayna’ya gönderilecek Bradley zırhlı araçlarını da içeriyor. Zırhlı taşıyıcı, birlikleri savaş alanına taşımak için kullanılıyor ve tanksavar füzesi de fırlatabilmesi nedeniyle "tank katili" olarak biliniyor.



ABD’nin Kiev’e bugüne kadarki en büyük yardım paketinin 2 milyar 850 milyon dolarlık kısmı Pentagon'un doğrudan Ukrayna'ya gönderilecek stoklarından düşülecek. Paket, uzun vadede kapasiteyi geliştirmek ve Ukrayna ordusunun modernizasyonunu desteklemek için de 225 milyon dolarlık dış askeri finansman içeriyor.



Beyaz Saray'a göre, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya yaptıkları askeri teçhizat bağışlarının yerine konulmasına yardımcı olmak için sağlanan 682 milyon dolarlık dış askeri finansman da yine bu pakete dahil.



Yeni yardım paketi Bradley zırhlı araçlarının yanı sıra Ukrayna'ya hava savunması için Sea Sparrow füzeleri gönderilmesini de öngörüyor.



Sea Sparrow füzeleri, Kiev'in hava savunmasını tüketmeyi ve ülkenin enerji altyapısına zarar vermeyi amaçlayan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını engellemeye yardımcı olacak.



RIM-7 Sea Sparrow, Ukrayna için ek bir hava savunma sistemi olacak. Füzeler şu anda Raytheon Technologies ve General Dynamics şirketleri tarafından üretiliyor.



Bradley zırhlı savaş aracı, güçlü bir silaha sahip ve 1980'lerin ortalarından beri ABD ordusu tarafından savaş alanlarında birlikleri taşımak için düzenli olarak kullanılıyor. Ordusunda binlerce Bradley bulunan Amerika, bunların yaklaşık 50 tanesini Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yardımı açıklarken, "Savaş kritik bir noktada ve Ukraynalılar’ın Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.



Ukrayna'ya doğrudan yardım, 50 Bradley'in yanı sıra 500 tanksavar füzesi ve uçak gemileri için 250 bin mermi içeriyor. Amerikalı yetkililere göre, ABD ayrıca 100 M113 zırhlı personel taşıyıcı, 55 mayına dayanıklı pusu korumalı araç veya MRAPS ve 138 HUMVEES ile Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri ve hava savunma sistemleri ve diğer silahlar için mühimmat gönderiyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, özellikle Bradley'lerin, ülkenin doğusundaki büyük ölçüde kırsal bölgelerinde devam eden yoğun çatışmalarda Ukrayna için yararlı olacağını söyledi.



Kirby, "Bu, şu anda sahada gördüğümüz ve kış aylarında göreceğimizi tahmin ettiğimiz savaşa çok bağlı" dedi.



Beyaz Saray yeni yardım paketinin ayrıntılarını Almanya'nın bu yılın ilk çeyreğinde Ukrayna'ya 40 Marder zırhlı personel taşıyıcı tedarik edeceğini duyurmasının ardından açıkladı.



Almanya, Ukrayna’ya 40 Marder zırhlı muharebe aracı göndereceğini dün Başbakan Olaf Scholz ile Başkan Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından açıklamıştı.



Başbakanlık Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bu 40 aracın Ukrayna'ya ilk çeyrekte teslim edilebilmesi için şimdiden hazır olması gerekiyor" dedi.



Almanya, Ukrayna kuvvetlerine araçları kullanmaları için eğitim vermeyi planlarken, Hebestreit, uzmanların bu sürecin yaklaşık sekiz hafta sürmesini beklediğini söyledi.



Alman Marder’lerin Ukrayna'nın yılın ilk çeyreğinde düzenleyeceği olası bir karşı saldırıda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Marder, 1970'lerden beri Alman ordusunun hizmetinde olan, ana özelliği yüksek hızı olan ve 20 mm'lik bir otomatik top, iki adet 7,62 mm'lik makineli tüfek ve bir Milan anti-zırh sistemini barındıran hafif zırhlı bir araç.



Almanya dün ayrıca, ABD’nin ardından, Ukrayna'ya bir Patriot hava savunma füzesi bataryası tedarik edeceğini de kaydetmişti. Hebestreit, bunun ABD'nin talebi üzerine olduğunu ve yılın ilk çeyreğinde göndermeyi beklediklerini de belirtti.



Bununla birlikte Hebestreit, dünkü Scholz- Biden görüşmesinde muharebe tanklarının ele alınmadığını söyledi. Hebestreit, Almanya'nın Ukrayna'yı olabildiğince güçlü bir şekilde destekleme ilkelerine bağlı kalacağını, silah tedariki konusunda tek başına hareket etmeyeceğini ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına taraf olmamasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.