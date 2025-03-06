Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Ukrayna’ya bir flaş hamle daha! İstihbarat paylaşımı durduruldu /06 Mart 2025 00:41

ABD’den Ukrayna’ya bir flaş hamle daha! İstihbarat paylaşımı durduruldu

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı durdurmasının ardından flaş bir hamle daha geldi. CIA Direktörü Ratcliffe, ABD’nin aynı zamanda Ukrayna’yla istihbarat paylaşımını da durdurduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti. ABD, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurma kararının ardından istihbarat desteğini de kesti. Bu durumun Ukrayna'nın Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi ölçüde engelleyebileceği değerlendiriliyor.

CIA DİREKTÖRÜ DOĞRULADI

ABD merkezli Fox News muhabiri Jacqui Heinrich’in de aktardığına göre CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD’nin Ukrayna’ya istihbarat aktarımını durdurduğunu doğruladı. Ratcliffe, bu adımın “askeri cephede ve istihbarat cephesinde bir duraklama ve barışın sağlanması için herkesin sorumluluk almasını sağlamayı amaçladığını” belirtti.

'TRUMP'IN SORU İŞARETLERİ VAR'

Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi" yorumunu yaptı.

Zelenskiy'nin dün Trump'a gönderdiği ve "barış müzakereleri için masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu" yönündeki mektubuna atıf yapan Ratcliffe, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin verdiği yanıtı gördünüz. Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, söz konusu duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inandığını vurgulayan CIA Direktörü, Ukrayna ile omuz omuza vererek bu sorunun çözümünde beraber çalışacaklarına inandığını belirtti.

PAYLAŞIM TAMAMEN KESİLMEDİ

Sky News’te Ukraynalı bir kaynağa dayandırılan bir habere göre, bu karar özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni Rusya’nın topraklarına saldırı düzenleme kapasitesinden mahrum bırakacak. ABD’nin özellikle bu tür istihbarat bilgilerini Kiev’e iletmeyi durdurduğu iddia ediliyor. Sky News’e göre istihbarat paylaşımı tamamen kesilmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkın saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.
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