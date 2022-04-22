ABD’den Ukrayna’ya Özel Silah: “Hayalet Anka”

Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, yeni yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya 72 adet 155 milimetrelik obüs, 144 bin mühimmat, obüslerin taşınması için 72 adet taktik araç, 121’den fazla “Phoenix Ghost” adı verilen taktik insansız hava sistemleri, saha ekipmanı ve yedek parça gönderileceğini kaydetti.



Bu silah sistemleri içinde “Phoenix Ghost” yani “Hayalet Anka” dikkat çekti. Pentagon adı daha önce duyulmamış olan bu sistemlerin Kiev için özel olarak hızla üretildiğini açıkladı.



Pentagon sözcüsü John Kirby, yeni insansız hava araçlarının özellikle Ukrayna’nın gereksinimleri için Hava Kuvvetleri tarafından geliştirildiğini söyledi. Sözcü, “Bu Ukraynalılar’ın ihtiyaçlarına gerçek zamanlı uyum sağlamanın harika bir örneği” dedi.



Ukrayna güçleri Stinger ve Javelin gibi Batı ülkelerinin sağladığı füzelerin yanısıra Türk yapımı TB2 SİHA’larını etkili bir şekilde kullanmıştı.



Pentagon sözcüsü John Kirby Perşembe günü öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni drone’un geliştirilme sürecinin işgalden önce başladığını ve Ukrayna’larla yaptıkları görüşmelerin ardından bu sistemin özellikle Ukrayna’nın doğusunda onların ihtiyacını karşılayacaklarını düşündüklerini söyledi.



Sözcü insansız hava aracının geliştirilmesi çalışmalarının tam olarak ne zaman başladığına ilişkin bir tarih vermedi. Yeni geliştirilen drone’ların Amerika’nın envanterinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Pentagon sözcüsü John Kirby, “Hayalet Anka” adlı insansız hava aracı sisteminin taktik operasyonlar yani büyük ölçüde hedeflere saldırmak için tasarlandığını ancak bununla da sınırlı olmayabileceğini söyledi.



Switchblade benzeri özelliklere sahip



ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre bu hayalet SİHA’lar Amerika’nın daha önce Ukrayna’ya göndermiş olduğu silahlı Switchblade İHA’ları ile benzer özelliklere sahip. Ancak yetkililer yeni insansız hava aracının Switchblade’den farklı bazı özelliklerinin de olduğunu belirtiyor.



Pentagon yetkililerine göre AEVEX Aerospace’nin ürettiği bu sistemler farklı türdeki hedefleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış. Merkezi California’da bulunan AEVEX, internet sitesinde “geniş bir yelpazede hava istihbarat çözümleri sağladığını” belirtiyor. Şirketten konuya ilişkin bir açıklamaysa gelmedi.



Tek kullanımlık olduğu belirtilen bu insansız hava araçlarının kamikaze, yani bir sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük ve hedefine çarptıktan sonra da infilak eden İHA’lara benzer olduğu ifade ediliyor.



Pentagon yetkilisi, yeni geliştirilen insansız hava aracının başka özellikleriyle ilgili ayrıntı vermedi; insansız hava aracının isminin nasıl verildiği konusunda da bir fikrinin olmadığını belirtti.



Switchblade ya da diğer insansız hava araçlarıyla aşina olan Ukraynalı operatörlerin, yeni sistemi kullanmak için çok az bir eğitime ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.



ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Ukrayna için hazırlanan son askeri yardım paketinin Ukraynalı yetkililerin doğrudan ihtiyaç duyduklarını ifade ettiği gereksinimlere dayanarak stratejik şekilde düzenlendiğini kaydetti.