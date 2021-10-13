ABD’den Yunanistan’a 15 adet F-15 geldi

ABD ile Yunanistan arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) güncellenmiş yeni protokolünün, yarın Washington’da imzalanması arifesinde, 15 adet F-15 tipi ABD savaş uçağı, askeri tatbikat için Atina’dan 350, Selanik’ten de 150 kilometre mesafede bulunan Larisa şehrindeki hava üssüne indi. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikan F-15’lerinin, iki ülke askeri işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek “Kale Oluşturma” (Castle Forge) adlı tatbikat çerçevesinde Larisa’ya geldikleri belirtildi.

ORTAK EĞİTİM





Açıklamada, tatbikatta “gelişmiş savunma ve saldırı havacılık taktikleri”, “hava muharebe”, “deniz ve karadaki hedeflerin vurulması”, “deniz ve havadan gelen saldırıya karşı korunma” ve “savaş gemileri ile işbirliği” gibi senaryoların uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca “ABD savaş uçaklarının Larisa’ya gelmeleri ve planlanan ortak eğitimler, iki ülke silahlı kuvvetlerinin, Doğu Akdeniz ve Balkanlar’da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için ortak hedefleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor” denildi.









‘KOLEKTİF SAVUNMA’





ABD Hava Kuvvetleri ise Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın öncülüğünde düzenlenecek “Kale Oluşturma” tatbikatına, Yunanistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Romanya ve Kanada’nın da katılacağını açıkladı. Açıklamada, sözkonusu tatbikatın ABD’nin Karadeniz’de kolektif savunma stratejisi çerçevesinde, NATO’daki müttefikleriyle birlikte çalışabilirliğini arttıracak şekilde tasarlandığı da belirtildi. Yunan medyasında, ABD ve Yunan dışişleri bakanları Antony Blinken ile Nikos Dendias’ın yarın imzalayacakları güncellenmiş yeni protokol öncesinde F-15 savaş uçaklarının Larisa’ya gelmeleri ve Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikat yapmalarının büyük önem taşıdığı öne sürüldü.