ABD’den yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilememe kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin son yıllarda ABD'ye gelen yüz binlerce göçmen için uyguladığı geçici giriş programını yenilemeyeceğini açıkladı.







Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan, özel bir vize programı kapsamında yaklaşık 530 bin göçmenin Ekim 2022'den bu zamana kadar hava yoluyla ABD'ye girdiği bildirildi. Gelecek hafta sona erecek bu programla gelen göçmenlerin 2 senelik izinlerinin uzatılmayacağı bildirildi.







Sputnik'te yer alan habere göre, program dahilinde ABD'ye gelen göçmenlerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.





Yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. 2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de 'sponsorları' olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.





Biden yönetimi sırasında rekor sayıda göçmenin ülkeye yasadışı geçiş yaparken yakalandı. Ancak yeni sınır kısıtlamalarının gelmesiyle son aylarda düşüşler olduğu bildirildi.