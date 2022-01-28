ABD, denize düşen F-35’e Çin’den önce ulaşmak için zamanla yarışıyor

ABD’nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C dün Güney Çin Denizi’nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Amerika Birleşik Devletler Donanması, savaş uçağını Güney Çin Denizi’nin derinliklerinden geri almaya çalışıyor. Analistler, Pekin tarafından yakından izlenecek operasyonun son derece karmaşık olacağını vurguluyor.







ABD’de ulusal güvenlik uzmanları konunun üzerinde dururken Çin’in F-35 teknolojisine sahip olabilmek adına enkazı çıkarma girişiminde bulunabileceğini ve bunun çok büyük bir güvenlik zafiyetine sebep olabileceğini belirtti.





Çin’in böyle bir uçak teknolojisine sahip olmadığı ve denizin dibindeki enkazın Çin için bulunmaz bir fırsat olduğu aktarılırken, ABD yetkilileri uçağın kara kutusunun pili bitmeden enkaza ulaşılması için acele edilmesi gerektiğini ifade ettiler.





Donanma’dan yapılan açıklamada tek motorlu hayalet avcı uçağı ve ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan F-35C’nin Pazartesi günü rutin operasyonlar sırasında uçak gemisi USS Carl Vinson’a zorunlu iniş yaptığı sırada bir kaza yaşandığı belirtildi. 100 milyon dolarlık savaş uçağının, 100 bin tonluk uçak gemisinin uçuş güvertesine çarpmasının ardından 6 denizci ve uçağı kullanan pilot yaralandı.



