ABD: Derhal serbest bırakın!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, işadamı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması için" çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Kavala'ya yönelik yanıltıcı suçlamalar, hâlâ cezaevinde olması, davalarının birleştirilmesi gibi yöntemlerle duruşmaların sonuçlanmasının sürekli ertelenmesi hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygıyı baltalamaktadır." denildi.

TÜRKİYE'YE "AİHM KARARLARINA UYUN" MESAJI

Açıklamada Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararlara uyma çağrısı yapıldı. ABD, "Davanın Türkiye'nin yasalarına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak şeffaf ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasını." istedi.

Açıklamada, "ABD vatandaşı olan Henri Barkey'e yönelik suçlamaların da temelsiz olduğuna inanıyor ve davasının adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri de yer aldı.



54 SENATÖR ERDOĞAN'A KARŞI HAREKETE GEÇMESİ İÇİN BAŞKAN BIDEN'A MEKTUP YOLLADI

54 senatör 9 Şubat'ta ABD Başkanı Joe Biden’e gönderdikleri mektupta Türkiye’ye sert eleştirilerde bulunmuştu.





Senatörler mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğu belirtilerek, "Erdoğan, sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi, eleştirel medya kuruluşlarını susturdu ya da sistemin bir parçası haline getirdi, bağımsız hakimlerden kurtularak yerlerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı." ifadeleri kullanılmıştı.





İmzacı senatörler ABD’nin Türkiye’nin önemli müttefiklerinden biri olduğu belirterek, bu yüzüden Türkiye’nin insan hakları sicilini etkileme fırsatına sahip olduğunu kaydetti.





Senatörler, Biden yönetimine seslenerek, "Türkiye ile insan hakları ve demokrasideki gerileme konusunda açıkça konuşulması gerekiyor." demişti.





Mektupta Biden'dan şu talepte bulunmuştu: "Erdoğan ve hükûmetine ülkede ve yurt dışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz."