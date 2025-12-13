ABD devreye girdi 123 tutuklu serbest bırakıldı

Belarus, ABD’nin arabuluculuğunda büyük bir anlaşma kapsamında 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı. Aralarında 2020 protestolarının simge isimlerinden Maria Kalesnikova ve 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski de var.



Devlet haber ajansı Belta, “Devlet Başkanı, çeşitli ülkelerden 123 vatandaşı affetti” açıklaması yaptı. İnsan hakları örgütü Viasna, serbest kalanlar arasında Kalesnikova ve kurucusu Bialiatski’nin olduğunu doğruladı.



Viasna sosyal medyada “Ales Bialiatski serbest!” paylaşımı yaptı ve Bialiatski’nin 1.613 gün sonra Litvanya’ya deport edildiğini bildirdi.



Bialiatski, Lukaşenko rejiminin uzun süreli muhalifi ve Belarus’ta baskıcı ortamda insan hakları savunuculuğuyla tanınıyor. 2022’de Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.



Maria Kalesnikova ise 2020’de tartışmalı seçim sonrası sokak protestolarının öncülerinden biriydi. Seçimlerin hileli olduğu iddiaları üzerine on binlerce kişi sokaklara dökülmüş, Lukaşenko binlerce muhalifi tutuklatmıştı.



Serbest bırakmalar, ABD’nin Belarus’a yönelik bazı yaptırımları hafifletmesi karşılığında gerçekleşti. ABD’li bir yetkili, anlaşmayı doğruladı. Serbest kalanlar arasında yabancı uyruklular da bulunuyor.



Lukaşenko’nun en yakın müttefiki Rusya ile ilişkileri sıkı; Minsk, Moskova’nın Ukrayna işgalinde lojistik destek sağlıyor. Anlaşma, Batı ile ilişkilerde nadir bir yumuşama sinyali olarak görülüyor.



İnsan hakları örgütleri, Belarus’ta hala yüzlerce siyasi mahkumun tutulduğunu belirtiyor. Viasna gibi gruplar, serbest bırakmaların “olumlu ama yetersiz” olduğunu vurguluyor.