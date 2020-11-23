ABD Dışişleri Bakanı belli oldu gibi...

20 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı başkanı olarak koltuğu Donald Trump'tan devralmaya hazırlanan Demokrat Partili Joe Biden, kabinesini teşkil etmeye başladı.





ABD medyasında yer alan habere göre ise Biden'ın, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getireceği iddia edildi.







Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanlığı gibi dış politika açısından kritik bir göreve getirilebileceği öngörülen Blinken kimdir?

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden (solda), Blinken'ı Dışişleri Bakanı olarak düşünüyor.







OBAMA DÖNEMİNDE DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPTI









Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Harvard ve Columbia Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. New York ve Paris'te büyüdü.





Kariyerine ise Clinton yönetimi sırasında Dışişleri Bakanlığında başladı. Obama döneminde de Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.





Aynı zamanda 2 çocuk babası olan Blinken'ın, Trump yönetimi boyunca süren 'dalgalı' uluslararası ilişkilerde çok daha sakin ve uzlaştırıcı bir politika benimsemesi bekleniyor.





ULUSLARARASI ALANDA İŞBİRLİKÇİ BİR TUTUM SERGİLEYECEK





Öyle ki Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesi durumda da ABD'nin Trump döneminde imzasını çektiği Paris İklim ve İran ile yapılan nükleer anlaşmalar gibi uluslararası düzeyde uzlaşıya varılan konularda tekrar masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Deneyimli politikacı daha önce yaptığı bir açıklamada "ABD ne kadar güçlü bir ülke olursa olsun iklim değişikliği, salgın, silahların yayılması gibi bir ülke ve gezegen olarak karşılaştığımız büyük sorunları tek başına çözemez" diyerek, uluslararası alanda işbirliğinden yana olduğuna dair ipuçları vermişti.





ÇİN İLE REKABETTEN YANA





Ayrıca ABD medyasına çıkan haberlere göre Blinken, Çin ile rekabetten yana bir politika benimseyecek.





Daha önceki açıklamalarından birinde, "Tek tek ülkeleri iki süper gücün ekonomisi arasında seçim yapmaya zorlamak yerine" ticareti, teknolojik yatırımları ve insan haklarını ilerleterek Çin ile rekabet etmenin önemine vurgu yapmıştı.





Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak ise bir diğer yakın yardımcısı Jake Sullivan'ı atayacağı iddia edildi.