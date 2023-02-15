Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor /15 Şubat 2023 23:57

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16-22 Şubat arasında Almanya, Türkiye ve Yunanistan'a ziyaretlerde bulunacak. Blinken, 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16-22 Şubat arasında Almanya, Türkiye ve Yunanistan'a giderek bir dizi temasta bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, Blinken'ın ilk durağı 16 Şubat'ta yapılacak Münih Güvenlik Konferansı olacak. Blinken ardından 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük bir yıkıma yol açan Maraş merkezli depremlerin ardından ABD'den gelen personelin çalışmalarını inceleyecek.

Ardından Blinken, Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek ve diğer üst düzey Türk yetkilileri ile de bir araya gelecek. 

Blinken buradan Atina'ya giderek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile görüşecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Rakamlar gizleniyor

Rakamlar gizleniyor

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Kızılay'daki rezaletin sorumlusu da Cemaatmiş!

Kızılay'daki rezaletin sorumlusu da Cemaatmiş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:06