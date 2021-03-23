ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den çok kritik Türkiye açıklaması: Farklılıklar var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye ve NATO ilişkileriyle ilgili merak edilen görüşlerine ilişkin ilk açıklamayı NATO karargahından yaptı. Blinken, Türkiye'nin "uzun geçmişe dayalı ve değerli bir müttefik" olduğunu belirterek, "Farklılıklara rağmen, Türkiye'nin NATO'da kalması herkesin çıkarınadır" dedi.
Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak düzenlenen "Transatlantik İlişkileri Güçlendirmek" adlı etkinliğe katıldı. Blinken, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarının bilindiğini, Ankara ile görüş ayrılıklarına rağmen, ABD ve NATO'nun Türkiye'yi ittifakta tutmak konusunda güçlü bir çıkarı olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Özellikle S400 ya da Doğu Akdeniz gibi konularda farklı görüşlere sahibiz. Bunlar bizim de güvenliğimiz için önemli konular. Türkiye uzun süreli ve değerli bir müttefik ve Türkiye'nin NATO'da kalması bizim çıkarlarımız için çok önemli. Bunun Türkiye'nin çıkarına da olduğuna inanıyorum" dedi. NATO'nun Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için devreye girmesinin çok olumlu bir örnek olduğunu vurgulayan Blinken, "Bu çok olumlu bir örnek ve bunu yapmaya, çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.
Stoltenberg de "Türkiye ile farklı görüşlerimiz var. S400, Doğu Akdeniz konusunda farklılıklar var. Ama aynı zamanda NATO, müttefiklerin bir araya gelip farklılıklarına çözüm arayabileceği bir platform olmalı. Yunanistan ve Türkiye çelişkisinde bunu yaptık. Elbette ciddi farklılıklar var, ama bunun çözüm alanı da NATO olmalı" dedi.
NATO Dışişleri Bakanları'nın önemli gündem maddesi olan ABD'nin 1 Mayıs'ta askerlerini Afganistan'dan çekme kararına ilişkin de Blinken, "Başkan Biden, çekilmenin 1 Mayıs'a yetişmesinin zor olacağını söylemişti. Oraya birlikte girdik ve doğru zamanı geldiğinde birlikte çıkacağız. Ancak bu konuda şunu söyleyebilirim, ABD ne yaparsa yapsın, müttefikleriyle temas halinde ve onların ne istediğini bilerek yapacak" dedi.
Transatlantik ilişkilerde yeni sayfa
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Blinken'i karşılarken yaptığı konuşmada, "Onlarca yıllık dış politika ve güvenlik tecrübeniz var. Sizi burada ağırlamaktan çok mutluyum. Bu nedenle sizi Avrupa’ya, NATO Karargahı'na ilk ziyaretinizde karşılamaktan gerçekten mutluyum. Artık transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için eşsiz bir fırsatımız var. Biden yönetiminin ittifakların yeniden inşası ve NATO’nun güçlendirilmesi konusundaki mesajını da takdir ediyorum. NATO 2030 girişimimizin de amacı budur" dedi.
Stoltenberg, "Rusya’nın istikrarı bozan faaliyetleri, terörizm tehdidi, siber saldırılar ve nükleer silahlanma, yıkıcı teknolojiler, Çin'in yükselişi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çok büyük küresel zorluklarla karşı karşıyayız. Hiçbir ülke ve hiçbir kıta bu zorluklarla tek başına mücadele edemez. Avrupa yalnız ya da Amerika yalnız değil, Avrupa ve Amerika NATO'da beraber daha güçlü. Bugünkü toplantımızda, bu yılın ilerleyen saatlerinde Brüksel'de yapılacak zirvemize hazırlanırken, bu bağı nasıl güçlendirdiğimizi ele alma fırsatı elde etmiş olacağız. Zirvede gelecek için iddialı bir transatlantik gündem belirleyeceğiz" diye konuştu.