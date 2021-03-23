ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den çok kritik Türkiye açıklaması: Farklılıklar var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye ve NATO ilişkileriyle ilgili merak edilen görüşlerine ilişkin ilk açıklamayı NATO karargahından yaptı. Blinken, Türkiye'nin "uzun geçmişe dayalı ve değerli bir müttefik" olduğunu belirterek, "Farklılıklara rağmen, Türkiye'nin NATO'da kalması herkesin çıkarınadır" dedi.





Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak düzenlenen "Transatlantik İlişkileri Güçlendirmek" adlı etkinliğe katıldı. Blinken, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarının bilindiğini, Ankara ile görüş ayrılıklarına rağmen, ABD ve NATO'nun Türkiye'yi ittifakta tutmak konusunda güçlü bir çıkarı olduğunu söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Özellikle S400 ya da Doğu Akdeniz gibi konularda farklı görüşlere sahibiz. Bunlar bizim de güvenliğimiz için önemli konular. Türkiye uzun süreli ve değerli bir müttefik ve Türkiye'nin NATO'da kalması bizim çıkarlarımız için çok önemli. Bunun Türkiye'nin çıkarına da olduğuna inanıyorum" dedi. NATO'nun Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için devreye girmesinin çok olumlu bir örnek olduğunu vurgulayan Blinken, "Bu çok olumlu bir örnek ve bunu yapmaya, çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.



