ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Haniye suikastında dahlimiz yok

Hamas ve İran, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden henüz saldırıyı üstlenen resmi bir açıklama yapılmış değil.





Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası olasılığına da değinen Blinken, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu ve ABD'nin bunu mümkün kılmak için her şeyi yapacağını söyledi. Blinken, "Daha kalıcı bir barış, daha kalıcı bir güvenlik için işleri daha iyi bir yola koymak hayati öneme sahip; bu odak devam ediyor" diye konuştu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur'a ziyareti sırasında Channel News Asia kanalına verdiği röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da bugün sabah saatlerinde düzenlenen suikastta hayatını kaybetmesi hakkında konuştu. Blinken, İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin söz konusu suikastta dahlinin bulunmadığını söyledi.Reuters'ın aktardığına göre, Blinken, "Bu haberdar olduğumuz ya da dahlimizin bulunduğu bir şey değil. Spekülasyonda bulunmak çok zor" diye konuştu. Haniye'nin ölümünün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları üzerindeki olası etkisini de değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı, "Uzun yıllardır bir olayın bir diğer olay üzerindeki etkisi konusunda asla spekülasyonda bulunmamayı öğrendim" dedi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Filipinler ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklama yapmış, İsrail'in Hizbullah ile karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan sınırındaki duruma dikkat çekerek, "İsrail'le sınır boyunca, kuzey sınırı boyunca gördüklerimiz bizim için endişe verici. Tekrar ifade etmek gerekirse; durumun bölge çapında daha geniş bir çatışmaya dönmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" demişti.ABD Savunma Bakanı Austin'e Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma çıkması durumunda ABD'nin nasıl bir yardım sağlayacağı da sorulmuştu. Lloyd Austin, Washington yönetiminin saldırıya uğraması durumunda İsrail'in savunulmasına yardımcı olmaya devam edeceğini ama önceliğin gerilimin azaltılması olduğunu söylemişti. Austin, "Elbette İsrail'i savunmak için yardım edeceğiz. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz. Bizim bunu yeniden yaptığımızı görmeyi bekleyebilirsiniz" diye konuşmuştu.Austin, "Bunların hiçbirinin olmasını istemeyiz. Tansiyonun düşmesine yardımcı olmak ve sorunların diplomatik toplantılarla ele alınması için çok çalışacağız" demişti.