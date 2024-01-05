Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da /05 Ocak 2024 21:23

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.



Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Blinken’ın İstanbul’dan sonraki durağı Yunanistan olacak.
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