ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Fransa mesaisi

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Hint ve Pasifik Okyanusu bölgesinde güvenliği sağlamak için üçlü iş birliği mekanizması oluşturması sonrası Avustralya’nın Fransa’dan 40 milyar dolarlık denizaltı almaktan vazgeçmesi Fransa’nın büyük tepkisini çekmişti.Blinken, ABD ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkileri onarmak için Paris’te görüşmeler yaptı.





WASHINGTON’DAN DESTEK MESAJI





Blinken’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile birçok konuyu masaya yatırdığı açıklandı. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili Blinken’ın Macron’a, “Avrupa’nın savunma ve güvenlik adımlarını kesinlikle destekliyoruz” dediğini aktardı.





Elysee Sarayı da görüşmenin verimli geçtiğini duyurdu.Fransız hükümeti, en yakın müttefiklerinin üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasıyla Fransa’yı arkadan hançerlediğini belirtmişti.