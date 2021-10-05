Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Fransa mesaisi /05 Ekim 2021 19:33

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Fransa mesaisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Paris'teki görüşmeler sırasında Fransa'nın ABD'ye olan güvenini yeniden sağlamak için temaslarda bulundu.

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ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Hint ve Pasifik Okyanusu bölgesinde güvenliği sağlamak için üçlü iş birliği mekanizması oluşturması sonrası Avustralya’nın Fransa’dan 40 milyar dolarlık denizaltı almaktan vazgeçmesi Fransa’nın büyük tepkisini çekmişti.Blinken, ABD ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkileri onarmak için Paris’te görüşmeler yaptı.

WASHINGTON’DAN DESTEK MESAJI

Blinken’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile birçok konuyu masaya yatırdığı açıklandı. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili Blinken’ın Macron’a, “Avrupa’nın savunma ve güvenlik adımlarını kesinlikle destekliyoruz” dediğini aktardı.

Elysee Sarayı da görüşmenin verimli geçtiğini duyurdu.Fransız hükümeti, en yakın müttefiklerinin üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasıyla Fransa’yı arkadan hançerlediğini belirtmişti.
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