Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri Bakanı İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti /17 Kasım 2020 15:55

ABD Dışişleri Bakanı İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti

Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında İstanbul'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında Fransa ziyaretinin ardından İstanbul'a gitti. Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunmayacağı açıklanan Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Bakan, St. George Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne gitti.  Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti bir buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo'yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.

 Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pompeo, "Ekümenik Patriği I. Bartholomeos ile tanışmaktan ve bugün Aziz George Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmekten onur duydum. Ortodoks dünyasının lideri olarak Ekümenik Patrikhane, dünya çapında din özgürlüğünü savunmaya devam ettiğimiz için kilit bir ortaktır" dedi.



Ankara'ya uğramayan Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ardından  Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.



Pompeo'ya eşi Susan Pompeo da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Mike Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



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