Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Uygur çıkışı /19 Ocak 2021 23:39

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Uygur çıkışı

ABD'de görevi devretmeye hazırlanan Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mile Pompeo, Çin'de Uygurlara uygulanan zulmü soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanımladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo görev süresinin dolmasına saatler kala Çin’in Uygur Türklerine yönelik sürdürdüğü politikaları ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suç’ olarak niteledi.

Başkan Donald Trump’ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, ABD yönetiminden Çin’e yönelik yeni bir adım geldi.

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan yazılı bir açıklama geldi. Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşan Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirten Mike Pompeo, “Mart 2017’den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan’daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım” ifadesini kullandı.

SOYKIRIM SONUCUN VARDIM

Çin’in bölgede Müslüman Uygur halkı dışında diğer etnik halklara da baskısını hatırlatan Pompeo: “Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan’daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum” dedi.
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