Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan çok kritik açıklama: 'Suriye haftalar içinde çökebilir' /21 Mayıs 2025 10:41

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan çok kritik açıklama: 'Suriye haftalar içinde çökebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada Suriye'nin haftalar içinde bir iç savaşın eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu. Rubio yaptığı açıklamada, Suriye'deki geçici yönetimin "potansiyel bir çöküşe ve destansı boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa belki birkaç ay değil, birkaç hafta uzakta" olduğunu söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Ortadoğu ve Suriye konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ni, Suriye'deki geçici yönetimin "potansiyel bir çöküşe ve destansı boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa belki birkaç ay değil, birkaç hafta uzakta" olduğu konusunda uyardı.

Sözcü'de yer alan habere göre Rubio'nun açıklaması şu şekilde:

"Bizim değerlendirmemiz şu ki, açıkçası, karşı karşıya oldukları zorluklar göz önüne alındığında, geçici yönetim belki haftalar içinde – aylar değil – çöküşün eşiğine gelebilir ve ülkenin fiilen parçalanacağı, devasa boyutlarda bir iç savaş başlayabilir."

Öte yandan ABD'li Bakan Rubio, "Dış yardımlara devam edeceğiz" açıklamasında da bulundu.
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