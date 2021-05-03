Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye en çok tutuklu gazeteci olan üç ülke arasında /03 Mayıs 2021 21:46

ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye en çok tutuklu gazeteci olan üç ülke arasında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayınladığı yazılı açıklamada, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) verilerine atıfta bulunarak Çin, Türkiye ve Mısır'ın en çok gazeteci tutuklayan ülkeler olduğuna dikkat çekti.

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Blinken Gazetecileri Koruma Komitesi’nin 2020 senesinin haber yaptıkları için tutuklanan gazeteci sayısının bugüne kadar tespit ettiği en yüksek rakama ulaştığı yıl olduğunu hatırlattı.

SALGIN BAHANESİYLE GAZETECİLERE BASKI ARTTI

Blinken açıklamasında, ayrıca, “Ne yazık ki salgın, otoriter hükümetlere bağımsız medya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için bir bahane sağladı. İşte tam da bu tür düşmanca bir ortamda, özellikle basın mensupları tarafından ifade özgürlüğünün kullanılması, halkı istismar ve yolsuzluğa karşı uyarmak ve tehlikeli yanlış bilgilendirme ve dezenformasyona karşı koymak açısından daha da önemli hale geldi. Tüm hükümetleri, medyanın güvenliğini sağlamaya ve gazetecilerin işlerini şiddet, tehdit veya haksız gözaltı korkusu olmadan yapabilme haklarını korumaya çağırıyoruz ” dedi.

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