Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor /09 Haziran 2021 11:02

ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Blinken, Demokrat Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili sorusuna "Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor" cevabını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde görüşeceğini hatırlatan Blinken, "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye, birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici. İnsan hakları ve tutuklu gazeteciler konusunda endişeliyiz" dedi.

Blinken, "Başkan Biden tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.
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