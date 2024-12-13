Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 Terörizm raporu: Hizmet Hareketi terör örgütü değildir /13 Aralık 2024 20:47

ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 Terörizm raporu: Hizmet Hareketi terör örgütü değildir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılı terörizme ilişkin ülke raporlarını yayınladı. Türkiye’nin terörizm karnesinin de değerlendirildiği raporda, ABD’nin Hizmet Hareketi’ni “terör örgütü olarak tanımadığı” ve Türk hükümetinin 2023 yılında da “terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla, genellikle yetersiz kanıtlara ve asgari hukuki sürece dayanarak bireyleri gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ettiği” belirtildi.

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TR724'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Terörizm Ülke Raporları’nın (CRT) 2023 versiyonu dün yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye’nin aksine ABD’nin Hizmet Hareketi’ni terör örgütü olarak kabul etmediğini vurguladı. Rapor, “Türk hükümeti, “F...” veya terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla, genellikle yetersiz kanıtlara dayanarak ve hukuki sürece en alt düzeyde saygı göstererek bireyleri gözaltına almaya ve tutuklamaya devam etti” diyerek yaşanan hukuksuzluklara da dikkat çekti.

Türkiye’nin ayrıca terörizm kavramını geniş bir şekilde tanımladığı ve bu tanımı “ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerini kullanan kişileri gözaltına almak, tutuklamak ve yargılamak” için kullandığı vurgulandı.
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