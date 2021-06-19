ABD Dışişleri eski yetkilisi: Peker ABD yargısına müracaat ederse...

Politurco Genel Yayın Yönetmeni Aydoğan Vatandaş’ın sorularını yanıtlayan ve Sedat Peker’in açıklamalarını yakından takip ettiğini belirten Phillips, ABD Peker’in ABD Mahkemelerinde, Amerikalı bir yargıca tanıklık yapmasının iyi karşılanacağı yorumunda bulunuyor.







‘Peker’in açıklamalarını takip ediyorum. Şu ana kadar açığa çıkardıkları çok sıra dışı şeyler. Sanırım daha birçok olayı daha ortaya çıkaracak ve açıklamalarını dinlemeye devam edeceğiz. Benim bakış açıma göre yaptığı en önemli açıklamalardan biri Türkiye’nin Rojava’daki cihatçı paralı askerlere olan desteği ile ilgili olandı. Özellikle de 2015’in başından günümüze kadar devam ettiğini açıklaması önemliydi. Görünüşe göre Türkiye, Sedat Peker’i danışmanlık ve ön cepheye silah ve asker teslimatı yapmak için taşeron olarak işe almış. Bu yeni bir şey değil, daha önce bu haberleri duymuştuk. Fakat gerçekten işin içinde olan, Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan ile gizlice anlaşan birinden bunları ilk defa duyuyoruz. Evet, Biden yönetimi kara para aklamayla ilgili derin endişelere sahip. Biden’ın uluslararası ilişkilerinin önemli unsurlarından birisi olarak buna daha önce de tanık olduk. Konu suç işleme, kişisel zenginleşme veya diğer yolsuzluk türlerinin gerçekleşmesi olduğunda hiçbir ülkeye müsamaha göstermeyecek. Herkesin hareketlerine dikkat etmesi, kirli işlerine son vermesi, uluslararası sisteme tekrar girerek ABD’nin ve Batı’nın güvenilen ve şeffaf bir ortağı olması için bir uyarı yapıldı.’







Phillips sözlerine söyle devam etti:





‘Şu anda öğrendiklerimize göre, Erdoğan kirli işlerini yaptırmak için bazı yandaşlarını kullandı. Sedat Peker bunlardan birisi ve daha birçoğu var. Bunların açığa çıkması için sadece bir gün ışığına ihtiyacımız var. Ve evet, ABD mahkemeleri bu konuya ilgi duyacaktır. Daha önce New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin Halk Bankası ve yolsuzluk eylemlerine karşı ciddi bir ilgisi olduğunu gördük. Sedat Peker’in yeni açıklamalarını takip edelim ve eminim ki ifade vermesi de ABD’deki bir hâkim tarafından hoş karşılanacaktır.’