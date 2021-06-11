ABD Dışişleri’nden Orhan İnandı açıklaması: Kaygılıyız, takip ediyoruz

ADEM YAVUZ ARSLAN- TR724













Dışişleri Bakanlık Sözcüsü tarafından TR724‘e yapılan açıklamada, Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaybolduğuna dair haberleri endişe ile takip ettiklerini belirtti.





Bakanlık yetkilileri, açıklamanın devamında Orhan İnandı ile ilgili gelişmeleri yakından izleyeceklerini ve takipçisi olacaklarını vurguladı.





Kırgızistan’ta 31 Mayıs’ta kaçırıldığı günden bu yana kendisinden haber alınamayan Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırıldıktan sonra Bişkek’te bulunan Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğu ve kendisine Türkiye’den getirilen bir takım kimyasal ilaçlarla işkence yapıldığı iddiası uluslararası medyanın gündemine girmişti.





Aynı zamanda Kırgızistan vatandaşı da olan İnandı için Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye ziyareti sırasında konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorular sorduğunu, Erdoğan’ın ise “İnandı’yı tanımadığını ve hakkında bir şey duymak istemediğini” söylediği anlatmıştı.