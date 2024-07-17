ABD Dışişleri: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini desteklemiyoruz

Rûdaw'ın aktardığına göre bakanlıktan bir sözcü, “Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor” yanıtı verdi.





Bir diğer yanıtta ise, şu ifadeler yer aldı: “ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüme yönelik ciddi bir ilerleme görmediğimiz müddetçe Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumunu, insan haklarını ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları yönünde çağrıda bulunduk."





ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini ve ABD olarak 13 yıllık soruna siyasi bir çözüm bulunana kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini” belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rûdaw Washington Büro Müdürü Diyar Kurda’nın e-posta şeklinde gönderdiği sorularını yanıtladı. Türkiye ile Suriye arasında süren normalleşme çabalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakanlık, normalleşmeyi desteklemediğini aktardı.Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme yönünde olumlu mesaj vermeye devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin konuşan Erdoğan, verdiği mesajda görüşmenin gerçekleşmesinin bir "ihtiyaç" olduğunu belirtti.Erdoğan, “Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz” dedi.