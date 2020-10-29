Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri: Türkiye'ye yaptırımı kesin olarak düşünüyoruz /29 Ekim 2020 11:13

ABD Dışişleri: Türkiye'ye yaptırımı kesin olarak düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olarak nitelendiren Cooper, "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.

Cooper, Washington'un Ankara'yı 'geçilmemesi gereken kırmızı çizginin S-400'ün aktif edilmesi olduğu' konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

"S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullanan diplomat, Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Cooper, ayrıca Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurguladı. Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
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