ABD yine açıktan mesaj verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hak ihlali kararına rağmen 1.000 günden beri İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.





ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Kavala’nın diğer atılı suçlardan beraat ettiğine işaret edildi.





Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Osman Kavala'yla ilgili çağrısı hukuk devleri ilkesiyle bağdaşmamaktadır." açıklamasını yaptı.





"SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI





Açıklamada, "Bu hafta itibarıyla Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden bin gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





BERAAT ETTİ, TAHLİYE EDİLMEDEN YENİDEN TUTUKLANDI







