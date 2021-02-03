Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri'nden Türkiye ile ilgili 'Boğaziçi' açıklaması /03 Şubat 2021 23:52

ABD Dışişleri'nden Türkiye ile ilgili 'Boğaziçi' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden rektör ataması protestolarıyla ilgili bir açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını söylediği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasına karşı düzenlenen gösteriler, öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.

Amerikan Dışişleri, 'gösteriler bağlamında kullanılan LGBTİ+ karşıtı söylemi kınadıklarını' da açıkladı.
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