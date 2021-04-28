Samanyolu Haber /Gündem / ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı /28 Nisan 2021 16:35

ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Basra Körfezi'nde İran'la gerginlik yaşandığını ve ABD Donanması'nın İran Devrim Muhafızları gemilerine uyarı atışı yaptığını açıkladı.

SHABER3.COM


ABD Donanması'nda çarşamba günü yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde bir devriye gemisinin pazartesi günü kendisine fazla yaklaşan İran Devrim Muhafızları'na ait gemilere uyarı atışı yaptığı belirtildi.

ABD Donanması'na göre, İran Devrim Muhafızları'na ait 3 hızlı atak gemisi rutin devriye görevinde bulunan ABD Sahil Güvenlik devriye botu USCGC Baranoff ve USS Firebolt yakınlarında tehlikeli manevralarda bulundu.

Açıklamaya göre yapılan telsiz uyarılarına rağmen devriye botuna 68 yarda (62 metre) yaklaşan İran gemilerine USS Firebolt'tan uyarı ateşi yapıldı.

ABD Donanması, 2 Nisan tarihine İran Devrim Muhafızları'nın devriye gemilerine 70 yarda kadar yaklaştığını belirmiş ve üç İran gemisinin yaklaşık 3 saat süren tehlikeli manevraları sonrası uyarı atışları üzerine uzaklaştığı duyurulmuştu.

İki ülke yönetimleri, Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim sırasında Viyana'da 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi için müzakere ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı Sonraki Haber >>

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:19:12