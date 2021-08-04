Samanyolu Haber /Dünya / ABD, DSÖ'nün 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti /04 Ağustos 2021 23:04

ABD, DSÖ'nün 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünya genelinde koronavirüse karşı aşıya erişimdeki eşitsizliğinin giderilebilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısının ABD yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi.

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ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşıya erişimdeki eşitsizliğinin giderilebilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, DSÖ'nün, söz konusu Covid-19 aşısı çağrısına ilişkin, bunun "yanlış bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ABD'nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3. doz aşıları yapabileceğini söyledi.

"Bu seçimi yapmamıza gerek yok"

ABD'nin 110 milyon doz ile dünyada en fazla Covid-19 aşısı bağışlayan ülke olduğunu ve düşük gelirli ülkelerle 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını belirten Psaki, "Biz küresel seviyede adım attık ve uluslararası toplumdan da harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

ABD'de herkese yetecek aşı stoklarının olduğunu vurgulayan Psaki, "Her ikisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve bu seçimi yapmamıza gerek yok" ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.
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