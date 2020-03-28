ABD dünya çapında doktor arıyor: Pasaportunuz varsa hemen başvurun

ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan çağrıda ABD’de çalışmak isteyen profesyonel sağlık çalışanlarından en yakın ABD büyükelçilik ya da konsolosluklarına başvurmaları istendi.





"Sağlık profesyonelleri için H ve J Vizeleri Güncellemesi" başlığıyla Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan çağrıda tüm dünyadan sağlık çalışanları ABD'de iş aramaya veya ziyaretçi programlarından faydalanmaya çağrıldı.





Açıklamada, ‘’Özellikle koronavirüsü üzerine çalışmalar yapan sağlık profesyonellerini ABD göçmen olmayan veya göçmen vizesi veya ziyaretçi değişim programı ile uyumlu bir sertifika almaları için, vize randevusu isteme prosedürleri için en yakın ABD büyükelçiliğinin veya konsolosluğunun web sitesini gözden geçirmeye çağırıyoruz" dendi.



