ABD, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’a dava açtı

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya dün “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açtı.





ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve bağımsız olduğu ifade edilen ABD kripto para borsası birimine yönelik 13 suçlama yer aldı.





SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.





BITCOIN SERT DÜŞTÜ

ABD devletinin dünyanın en büyük kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından bitcoin yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.





Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin açıklamanın ardından yüzde 6 düşerek yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.