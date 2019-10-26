ABD, Egemen Bağış'ın Prag'da görevliyken ifadesini alır mı?

Ahmet Nesin / artigercek.com



Egemen Bağış Prag'dan ABD'ye ifadeye çağrılacak mı?



Biliyorsunuz Halk Bankası davası ABD’de yeniden başladı. Bu davanın yeniden açılacağı bilinse de Recep Tamam Erdoğan ve avanesi Suriye’ye açılan savaştan dolayı yeniden açıldığını söylüyorlar. Kimse ABD’nin onca paranın Hakan Atilla’nın bikaç ay hapsiyle kapanmayacağını bilmiyor sanki. Oradan gelecek ayrıca ciddi bir de para cezası olacak.





Halk Bankası davasında sanıklıktan tanıklığa geçen Reza Zarrab ifadelerinde eski AB’den sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın da adını vermişti. Aşağıda Egemen Bağış’la ilgili ifadelerden örnekler verdim.





Zarrab: Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış.

Savcı: Egemen Bağış’a ne sordunuz?

Zarrab: Sayın Bağış’tan banka işlemleri için yardım istedim.

Savcı: Egemen Bağış size tam olarak nasıl yardım etti?

Zarrab: Kendisine bankanın genel müdürünü tanıyıp tanımadığını sordum. O da bana ‘daha önce ABD’de tanıştığını’ söyledi. Benim için onunla (banka müdürü) bir randevu ayarladı ve ben orada toplantıya gittim.





Savcı: Randevu ayarlanan kişinin görevi nedir?

Zarrab: Bankanın yöneticisi, en yetkili kişisidir.

Savcı: Bağış seni bu en yetkili kişiye mi gönderdi?

Zarrab: Evet. Egemen Bağış randevuyu aldı ve ben de gittim.

Savcı: Bu randevu işe yaradı mı? Hesap açabildiniz mi?

Zarrab: Evet efendim.

Savcı: Bu parayı hesap açtıktan sonra İran’a döndürmeyi başarabildiniz mi?

Zarrab: Evet efendim.

Savcı: Günde ortalama ne kadar paradan bahsediyoruz?

Zarrab: İlk başta 5 ila 10 milyon euro ile başladı işler.

Savcı: Euro nedir?

Zarrab: Avrupa Birliği’nin para birimi.

Savcı: Doğrulamak için soruyorum. Bu miktar günlük para transferi midir?

Zarrab: Evet efendim ilk baştaki günlük miktarıdır.

Savcı: Daha sonra Aktifbank’la işleriniz yavaşladı mı?

Zarrab: Evet efendim. Aktifbank’taki tüm fonları kullandım. Bu yüzden de orada parası olan farklı müşteriler bulmaya çalıştım.

Savcı: Çok parası olan müşteriler mi?

Zarrab: Tabi Türkiye’de çok parası olan kişilerin peşinden gittim.

Savcı: Kim bunlar?

Zarrab: İran Merkez Bankası ve Mellat Exchange.





Başsavcılık, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekârlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu. Başsavcılığa göre, Halk Bankası, Reza Zarrab, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği bakanı ve başmüzakereci Egemen Bağış, eski içişleri bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ile İranlı bazı kişi ve kurumlar maddi çıkar sağladı.





İddianameyi düzenleyen Savcı Geoffrey Berman, yazılı açıklamasında “Halkbank’ın tutarı milyarlarca doları bulan gayri-meşru İran petrol geliri aklama işlemlerinde üst düzey yetkililerin de parmağı bulunmaktadır”. “Halkbank bu suçların hesabını Amerikan adaleti önünde verecektir” cümlelerini kullandı.





Savcı Geoffrey Berman, son duruşmada Hakan Atilla’nın İstanbul Borsası Müdürlüğü’ne atanmasıyla ilgili olarak da “Bu, kanaatimce finansal usulsüzlükten hüküm giymiş birisini tekrar bir şekilde topluma kazandırmanın bir yolu. Halkbank’ın tutarı milyarlarca doları bulan gayri-meşru İran petrol geliri aklama işlemlerinde üst düzey yetkililerin de parmağı bulunmaktadır. Halkbank bu suçların hesabını Amerikan adaleti önünde verecektir” dedi.





Ve yine bildiğiniz gibi Egemen Bağış Prag’a büyükelçi olarak atandı. Bağış gibi birisinin büyükelçi olarak atanması ayrı bir tartışma ama ben kendisinin henüz Prag’a gidip gitmediğini merak ediyorum. Gittiyse bikaç fotoğraf koysa ne güzel olur. Neden merak ediyorum, çünkü kendisi Halk Bankası davasında sanık ve ABD’nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmaya göre Çekya’dan ABD’ye ifade vermeye çağrılma durumu var.





Evet, sayın Egemen Bağış, şu an Prag’da mısınız, konsolosluk binasına gittiniz mi, ABD’den böyle bir davet geldi mi yada bana yapıldığı gibi (İfademi Fransız polisine vermiştim) yapılırsa ifadenizi Çek polisine mi vereceksiniz? Böyle bir daveti reddetme olasılığınız olmadığına göre verdiğiniz ifadeden sonra tutuklanırsanız büyükelçiliğe cezaevinden devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa tutuklanmamak için büyükelçilik görevinizi İstanbul-Ankara arası seyahat ederek mi sürdürüyorsunuz?





Benimkisi sadece bir merak, çünkü böyle bir olasılık var.