ABD ekonomisi diken üstünde!

ABD Merkez Bankası (Fed) Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. 0.25 puandan 0.50 puana çıkarak 2022 Mart'ta başlayan faiz artırımı seviyenin 5.5'e çıkmasının ardından 18 Eylül 2024 tarihinde tekrar düşüşe geçti. ABD verilerini ve diğer dünya ekonomilerini izleyen büyük bankalar ilerleyen tarihlerde Fed'in nasıl pozisyon alabileceğini yorumladı. İşte Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, TD Securities ve Citigroup'un 2024 ve 2025'e dair beklentileri...







BANK OF AMERICA



BofA ekonomistleri Aditya Bhave, Mark Cabana ve Alex Cohen, Fed'in dördüncü çeyrekte 75 baz puan, gelecek yıl ise 125 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bankaya göre daha derin indirimler kaçınılmaz hale gelecek.





GOLDMAN SACHS



Ekonomist Jan Hatzius ve ekibi, kasım ayından başlayarak gelecek yılın Haziran ayına kadar çeyrek puanlık indirimlerin devam edeceğini, nihai faizin ise yüzde 3.25-3.50 aralığında olacağını öngörüyor. Ayrıca, kasım ayında 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyorlar.





J.P.MORGAN



ABD baş ekonomisti Michael Feroli kasım ayında bir indirim daha beklediğini ve bu adımın işgücü piyasasındaki yumuşama ile bağlantılı olacağını söylüyor. Feroli, bu hafta gerçekleşen yarım puanlık indirimi önceden tahmin etmişti.





MORGAN STANLEY



Ekonomist Seth Carpenter ve stratejist Matthew Hornbach Fed'in 2025’in ortalarına kadar çeyrek puanlık indirimler yapmaya devam edeceğini, bu yıl iki ve gelecek yılın ilk yarısında dört indirim beklediklerini ifade ediyor.





BARCLAYS



Barclays kasım ve aralık aylarında 25 baz puanlık iki indirim öngörüyor ve 2025 yılında üç çeyrek puanlık daha düşüş bekliyor. Ancak, çarşamba günü gerçekleşen beklenmedik 50 baz puanlık indirim sonrasında, 2025 sonu hedef aralığının yüzde 3.50-3.75 seviyelerine inmesini bekliyorlar.





DEUTSCHE BANK



Matthew Luzzetti liderliğindeki Deutsche Bank ekonomistleri 2025'in Mart ayına kadar çeyrek puanlık indirimlerin süreceğini ve yıl sonunda federal fon oranlarının yüzde 3.25-3.50 aralığında olacağını öngörüyor. Çarşamba günü Fed’in verdiği sinyallerin büyük bir indirim dalgası yerine politika ayarlaması olarak algılanması gerektiğini ifade ediyorlar.





CITIGROUP



Citi ekonomistleri Veronica Clark ve Andrew Hollenhorst, bu yıl için 75 baz puanlık indirim öngörülerini sürdürüyor. Bu da kasımda 50, Aralık'ta ise 25 baz puanlık bir indirim anlamına geliyor. Banka, 2025'te daha fazla 25 baz puanlık indirimler bekleyerek nihai faiz oranının yüzde 3-3.25 aralığında olacağını tahmin ediyor.





TD SECURITIES



TD stratejistleri Oscar Munoz ve Gennadiy Goldberg, Fed'in yarım puanlık daha fazla indirimler yapma olasılığının azaldığını vurguluyor. TD, bu yıl iki kez 25 baz puanlık indirim ve 2025 boyunca her toplantıda çeyrek puanlık indirim bekliyor.





WELLS FARGO



Wells Fargo stratejistleri Michael Schumacher ve Angelo Manolatos, "2024’teki gevşeme döngüsü büyük piyasa belirsizliğiyle başlıyor" ifadelerinde bulundu. Banka Fed’in 2024’te sert bir iniş senaryosunda 350 baz puana yumuşak bir inişte ise 150 baz puana kadar indirim yapabileceğini öngörüyor.