ABD ekonomisi durgunluk alarmı veriyor

Temmuz ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık yüzde 0,9'luk küçülme yaşanması ekonomik büyüme konusundaki kaygıları iyice artırdı.







Gıda ürünleri, petrol ürünleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları 1981'den bu yana en hızlı artışı gösteriyor. Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına alabilmek ve fiyatları geriletebilmek amacıyla kredi faizlerini yükseltme yoluna gitti ama ekonomik durgunluğa resmen değilse bile fiilen çok yakında girileceği kaygısı çok yaygın.





ABD Başkanı Joe Biden Amerikan kamuoyunun güveni giderek azalırken, ekonominin sağlam olduğunu, işsizlik oranının hala 3,6 gibi düşük bir düzeyde olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu hafta Ticaret Bakanlığı verilerinin açıklanması öncesinde gazetecilere ekonominin durgunluğa girmeyeceğini söyledi. Öyle ki siyasi muarızı Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'ı durgunluğun tanımını değişirmeye çalışmakla suçladılar ve bir şeylerin adını değiştirmenin "Amerikalıların çektiği çileleri" hafifletmeyeceğini söylediler.



