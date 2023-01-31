ABD ekonomisi ‘Yumuşak İnişi’ başarabilecek mi?

Kanada’dan VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Portföy Yönetim Danışmanı Yiğit Üstay,ABD’nin dünyadaki diğer büyük ülkelerle kıysalandığında, enflasyonu indirme politikasını çok iyi yönettiğini, bu durumun da piyasaların olumlu havaya girmesini sağladığını söyledi. Amerika’nın izlediği enflasyonla mücadele politikasının başarılı sonuçlanarak ekonominin “yumuşak inişi” başarabileceği kanısında olan Üstay, yine de dünya ekonomisinin 2020 öncesine dönmekten çok uzak olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:



“Yüzde 2 enflasyon hedefi gerçekçi olmaktan uzak. Artık dünya ekonomisi 2020‘den tamamen uzakta. Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı ile başlayan ortamla normalden farklı. Bu yıl dalgalı bir piyasa olacak. Çin daha yeni açılıyor. Bir petrol talebi olacak. Tüm dünyada enflasyon üzerinde etkileri olacak.”



“Türkiye’de zımni faiz artışı yapıldı”



ABD’nin faiz arttırımları yıl içinde durursa ve gelecek yıl faiz indirimleri olursa gelişmekte olan piyasalar açından olumlu olacak. Ancak Üstay’a göre Türkiye’nin durumu yaklaşan genel seçimlerden dolayı farklı.



Kur Korumalı Mevduat Hesapları’nda faizlerin serbest bırakılmasının “zımni olarak faiz arttırımı” anlamına geldiğini belirten Üstay, “döviz kurları üzerindeki yukarı doğru baskıyı en azından seçime kadar engelleyebilmek için yapılmış bir şey” olduğunu söylüyor. Bu nedenle de Türkiye’nin küresel ekonomik gelişmelerden en azından Mayıs ayındaki seçimlere kadar uzak olacağını öngörüyor.