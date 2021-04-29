ABD ekonomisinin büyüme oranı açıklandı

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı rapora göre, ülkede ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde hız kazandı. Yılın ilk çeyreğine ait verilere göre yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla artışı yüzde 6,4 olarak belirlendi.





Bu rakam, 2003 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 4,3 artıştan bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.





Uzmanlar, pandemi nedeniyle tarihi bir kriz içine giren Amerikan ekonomisinin dünyadaki diğer rakiplerinden daha hızlı şekilde iyileşme sürecine geçtiğini ve bunun da ağırlıklı olarak Başkan Joe Biden’ın önerdiği ve Kongre’de onaylanan teşvik paketinin sayesinde olduğu görüşünde. Biden yönetiminin teşvik paketi Amerikalılar’a nakit desteği ve işsizlik maaşının yanı sıra, küçük işletmelere de mali destek sundu.





Eski Başkan Donald Trump döneminde pandeminin ilk aylarında onaylanan 3 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ardından da ülkede gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yılın son çeyreğinde rekor düzeyde artmıştı.





Geçen Aralık ayında uygulamaya konulan 900 milyar dolarlık ek mali desteğin ardından Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi de Mart ayında onaylandı. Teşvik paketi kapsamında Amerikalılar’a 1400 dolarlık nakit yardımı verildi, işsizlik maaşlarına Eylül ayına kadar devam etmesi koşuluyla haftalık 300 dolar daha eklendi.





Diğer taraftan, işsizlik oranlarında da iyileşme kaydedilmesine rağmen ABD Merkez Bankası yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, faiz oranlarını düşük tutarak pandemi sürecinde devreye soktukları destek programını devam ettireceklerini belirtti.





Resesyonun 2023’te bitmesi bekleniyor





Başkan Biden ailelere ve eğitime destek amaçlı 1,8 trilyon dolarlık yeni bir paket önerisini de dün Kongre önünde yaptığı ilk konuşmada açıklarken, Cumhuriyetçiler bütçe açığının büyüyeceği endişesiyle daha fazla teşvik sunulmasına karşı çıkıyor.





ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınlanan raporunda da 24 Nisan’da sonlanan hafta içinde 553 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusunda bulunduğu belirtildi. Bu rakam bir önceki dönem 566 bin olarak kaydedilmişti. Her ne kadar 2020 yılının Nisan ayında 6 milyonu geçerek rekor düzeye ulaşan işsizlik yardımı başvuru rakamları son dönemlerde düşüşe geçmiş olsa da, aylık ortalama başvuru sayısının önümüzdeki aylarda 200 bin ila 250 binin üzerinde kalması bekleniyor.





Güncel veriler, Nisan ayında ülkedeki tüketici harcamalarının son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterirken, Amerikalılar’ın pandemi sürecinde en az 2 trilyon dolarlık tasarruf yaptığı belirtiliyor.





Birçok ekonomistin tahminlerine göre, ekonomik büyüme oranı bu yılın sonunda yüzde 7’ye ulaşacak ve Amerikan ekonomisinde yaşanan resesyon 2023 yılının sonunda tamamen bitecek.





Son 74 yılın en büyük ekonomik krizi içine giren Amerika’da ekonomi geçen yıl yüzde 3,5 oranında daraldı.