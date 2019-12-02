ABD Enerji Bakanı istifa etti

ABD Enerji Bakanı Rick Perry üç yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etti.





Twitter’dan yaptığı açıklamada Perry, ABD Başkanı Trump’ın yönetiminde bakan olarak görev yapmanın kendisi için bir “onur ve ayrıcalık” olduğunu söyledi.





Perry istifa edeceğini Ekim ayında duyurmuş, Trump Perry'nin yerine Dan Brouillette’in geçeceğini açıklamıştı.





Perry’nin istifası Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının ardından geldi. ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Perry’nin de soruşturma kapsamında ifade vermesini istemişti.





Trump’ın 2020 Başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Partili aday adayı Joe Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna’ya baskı yaptığı ileri sürülmüş, bunun ardından Trump hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.





İstifa eden Rick Perry’nin enerji bakanı olarak birkaç kez ziyaret ettiği Ukrayna’daki görüşmeleri ile ilgili soruşturma kapsamında ifade vermesi istenmişti.