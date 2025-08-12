ABD enflasyon verileri açıklandı!





YILLIK VE AYLIK ENFLASYON ORANLARI





ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE UYGUN GELDİ





FED BAŞKANINDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI





ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA DEĞİŞİM





REEL KAZANÇLAR ARTTI





PİYASALARDA OLUMLU TEPKİ

ABD’de tüketici enflasyonu, ithal ürünlere uygulanan tarifelerin fiyatları yükseltmesine rağmen temmuz ayında önceki ayla aynı artış hızında gerçekleşti. Mobilya, beyaz eşya, oyuncak ve giyim gibi kalemlerdeki fiyat artışları, enflasyonun seyrini etkiledi.ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, temmuzda tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, enflasyonun yüzde 2,7’den yüzde 2,8’e yükseleceği yönündeydi.Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilere paralel yüzde 0,2 oranında arttı. Önceki ay yüzde 0,3 artan fiyatların temmuzda yüzde 0,2 artacağı öngörülmüştü.Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,1 artış gösterdi. Uzmanlar da çekirdek enflasyonun bu oranlarda gerçekleşeceğini tahmin etmişti.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, temmuz ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Enflasyon risklerine karşı temkinli olmak için ılımlı kısıtlayıcı bir duruş uygun" ifadesini kullandı. Powell, enflasyondaki 0,3-0,4 puanlık artışın tarifelerden kaynaklandığını belirtti.Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,6 oranında gerilerken, gıda fiyatları aylık bazda değişmedi, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi.Aynı dönemde reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,4 artış kaydetti.Bu verilerin açıklanmasının ardından ABD borsaları yükseliş yaşarken, spot altın fiyatları yüzde 0,2 değer kazandı.