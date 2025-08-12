Samanyolu Haber /Gündem / ABD enflasyon verileri açıklandı! /12 Ağustos 2025 18:48

ABD enflasyon verileri açıklandı!

ABD’de tüketici enflasyonu ithal ürünlere yönelik tarifelerin etkisine rağmen temmuz ayında sabit kaldı. Uzmanlar, çekirdek enflasyonun beklentilerle uyumlu seyretmesini olumlu karşıladı. Fed Başkanı Powell, enflasyon risklerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

SHABER3.COM

ABD’de tüketici enflasyonu, ithal ürünlere uygulanan tarifelerin fiyatları yükseltmesine rağmen temmuz ayında önceki ayla aynı artış hızında gerçekleşti. Mobilya, beyaz eşya, oyuncak ve giyim gibi kalemlerdeki fiyat artışları, enflasyonun seyrini etkiledi.

YILLIK VE AYLIK ENFLASYON ORANLARI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, temmuzda tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, enflasyonun yüzde 2,7’den yüzde 2,8’e yükseleceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilere paralel yüzde 0,2 oranında arttı. Önceki ay yüzde 0,3 artan fiyatların temmuzda yüzde 0,2 artacağı öngörülmüştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE UYGUN GELDİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,1 artış gösterdi. Uzmanlar da çekirdek enflasyonun bu oranlarda gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

FED BAŞKANINDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, temmuz ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Enflasyon risklerine karşı temkinli olmak için ılımlı kısıtlayıcı bir duruş uygun" ifadesini kullandı. Powell, enflasyondaki 0,3-0,4 puanlık artışın tarifelerden kaynaklandığını belirtti.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA DEĞİŞİM

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,6 oranında gerilerken, gıda fiyatları aylık bazda değişmedi, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi.

REEL KAZANÇLAR ARTTI

Aynı dönemde reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,4 artış kaydetti.

PİYASALARDA OLUMLU TEPKİ

Bu verilerin açıklanmasının ardından ABD borsaları yükseliş yaşarken, spot altın fiyatları yüzde 0,2 değer kazandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD enflasyon verileri açıklandı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:36:41