ABD enflasyonu 31 yılın zirvesine yükseldi

ABD’de enflasyon artışı devam ediyor. Eylülde yüzde 5,4 olan yıllık tüketici enflasyonu, ekimde yüzde 6,2 ile 1990 sonrasındaki dönemin zirvesine yükseldi.







Enerji ve gıda ürünlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyonda da beklentileri aşarak yüzde 4’ten yüzde 4,6’ya yükseldi.Ülkede yıllık enerji enflasyonu yüzde 30 oldu.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini manşet enflasyon için yüzde 5,9, çekirdek enflasyon için yüzde 4,3 olmuştu.





FED VE DOLAR İÇİN KRİTİK VERİ





ABD’de enflasyonun yüzde 2’lik resmi hedefin çok üzerine çıkması ve uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimini öne çekmesine neden olabilir.





Nitekim, Fed, bu ay itibariyle varlık alımlarını azaltma kararı aldı.Güne 9,74’ten başlayan dolar/TL’de ABD enflasyonu verisi sonrasında 9,87’lik yeni rekor seviye görüldü.