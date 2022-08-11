ABD enflasyonu, kripto paralara doping oldu

PİYASA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRDÜ





KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM





‘NORMALLEŞME BEKLİYORUZ’





ÜNLÜ KRİPTO YATIRIMCISI: 30 BİNİ KIRMASI ZOR





Kripto para piyasası dün açıklanan ABD enflasyonunun ardından Bitcoin öncülüğünde hareketlendi.ABD temmuz ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 8,5 oldu. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise artış göstermedi. Enflasyonun beklentilerin altında kalması neticesinde piyasalar da hareketlendi.Tahminlerin altında açıklanan ABD TÜFE verisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımında daha az agresif olacağı beklentisini artırmasıyla risk iştahı yükseldi. Dolar, dün beş ayın en büyük kayıplarını verdikten sonra düşük seviyeden işlem görmeye devam etti. Risk iştahının yükselmesi ise riskli varlıklar olarak görülen borsa ve kriptoları hareketlendirdi.ABD enflasyonundaki yavaşlama Fed’in önümüzdeki aylarda yapacağı faiz artırımlarının boyutunu etkileyebilir. Piyasalar, enflasyon verisinden önce 75 baz puan faiz artırımını fiyatlarken, veri sonrasnda önümüzdeki ay için 50 baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor.Fed’in güçlü faiz artışlarına devam etmesi doları güçlendirerek ekonominin durgunluğa sokmuştu. Bu da riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırarak yatırımcıların güvenli limanlara dönmesine neden oldu. Ancak son verilerle birlikte Fed’in frene basacağı yönündeki beklentiler risk iştahını tekrar artırırken kripto ve borsalar alıcılı seyretti.Böylece riskli varlıkların hareketlenmesi sonrası kripto piyasaları artışa geçerken Bitcoin ve Ethereum değerlendi. Lider kripto para yeniden 24 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin bugün öğlen saatlerinde yüzde 6 değerlendirmeyle 24 bin 480 dolardan işlem gördü.Bitcoin’in dolar karşısında son bir aylık performansıBitcoin’le birlikte diğer kripto paralar da hareketlendi. Ethereum günlük yüzde 11 değerlenme ile 1886 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 5 primle 0,537 dolardan işlem gördü. Solana da günlük yüzde 11 değerlenme ile 44,27 dolardan alıcı buldu.Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Amerika’da açıklanan enflasyon rakamlarının kripto paralara olası etkilerine değindiği günlük değerlendirmede, “33 bin dolar seviyesine doğru normalleşmenin de eylül ayı içinde olmasını bekliyoruz” dedi. Süllü’nün konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle oldu:“20-21 Eylül'de gerçekleşecek FOMC toplantısından 50bp faiz artış beklentimizi yineliyoruz. Dolar endeksi TÜFE öncesi 106,50 seviyelerinden 105.20 seviyelerine gerilerken, güçlü dolar baskısının azaldığını görüyoruz.Kripto paralarda yakın dönemde yukarı yönde hareket bekliyoruz. Yakın dönemde 26 bin 500 dolar tepkisi sonrası 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 33 bin dolar seviyesine doğru normalleşmenin de eylül ayı içinde olmasını bekliyoruz. Terra olayından bu yana var olan alçalan trendin de kırılması ile kendisini toparlayan Bitcoin ve diğer altcoinlerde hareketlilik bekliyoruz.”Kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital Holdings Ltd.’yi kuran milyarder Michael Novogratz, Pazartesi günü Bloomberg TV’ye verdiği röportajda Bitcoin’in yakın zamanda 30 bin dolar seviyesini kıracağından şüpheli olduğunu söyledi.Novogratz, “Bir süreliğine 20 bin, 22 bin veya 30 bin dolar aralığında olursak açıkçası mutlu olurum” dedi. “Adil olmak gerekirse, büyük kurumsal akışlar görmüyoruz”