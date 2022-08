ABD, enflasyonu, yasa ile düşürmeye çalışacak

27 saat süren maraton niteliğindeki tartışmalar ve Cumhuriyetçi Parti'nin paketi engelleme girişimlerinin bertaraf edilmesiyle Senato, "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak bilinen tasarıyı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyu kullanmasıyla geçirdi.



Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı Cuma günü oylaması ve Başkan Joe Biden'a imzalaması için göndermesi bekleniyor.



Başkan Biden, paylaştığı bir dizi Twitter mesajıyla tasarının Senato’da kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.





Biden, "Kurumlar vergisinde milyar dolarlık şirketlere asgari yüzde 15’lik vergi yükümlülüğü getirerek vergi kodunda eşitlik sağlayacağız. Enflasyonu Düşürme Yasası geçtiğinde nihayet üzerlerine düşen ödemeye başlayacaklar" dedi.





Başkan, "Babam bir işin maaştan çok daha fazlası olduğunu söylerdi. İşiniz onurunuz, saygınlığınız, toplumdaki yerinizdi. Çocuğunuzun gözlerinin içine bakıp her şeyin yolunda gideceğini söylemekti. İnşa etmeye azmettiğim ekonomi işte bu" ifadelerini kullandı.



Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, tasarının geçmesinden sonra yumruklarını havaya kaldırarak "Senato tarih yazdı" dedi. Demokrat Partililer kutlama yaparken Senato çalışanları, oylama sonucunu ayakta alkışladı.



Schumer, "Kongre'nin büyük işler başarabileceğine dair umudunu yitiren Amerikalılar, bu tasarı sizin için. Bu tasarı Amerika'yı on yıllar boyunca değiştirecek" ifadelerini kullandı.



Tasarının "Amerikan tarihinin en cesur temiz enerji paketlerinden birini içerdiğini" söyleyen Schumer, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra enerji ve ilaç maliyetlerinin düşürüleceğini belirtti.



430 milyar dolarlık yeni harcama ile yaklaşık 740 milyar dolarlık yeni gelir öngören tasarı, Cumhuriyetçi Partililer'in tepkisiyle karşılaşmıştı.



Enflasyonu Düşürme Yasası neleri kapsıyor?



Demokratlar, tasarının Senato'dan geçmesinin, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato adaylarına ve yüksek enflasyon nedeniyle kamuoyu onayı gerileyen Başkan Biden'a avantaj sağlayacağını umuyor.



Tasarı, karbon emisyonlarını düşürmeyi, tüketicileri yeşil enerjiye yöneltmeyi, yaşlı vatandaşlar için reçeteli ilaç maliyetlerini azaltmayı ve şirketlerle zengin kişilerin ödeyeceği vergiler üzerinde daha sıkı kontrol sağlamayı amaçlıyor.



Tasarının masraflarını çıkarması ve zaman içinde federal borç açığını kapatması planı nedeniyle Demokratlar, enflasyonun da gerilemesini umuyor.



Tasarının enflasyonu düşürmeyeceğini iddia eden Cumhuriyetçilerse ekonominin resesyona düşme tehdidi altında olduğu bir dönemde solcu kanadın önceliklerinin ekonomik büyümeyi baltalayacağı görüşünde.



İnsüline tavan fiyat getirilemedi



Demokrat Partililer, özel sağlık sigortası piyasasında fiyatı giderek artan insülini ayda 35 dolarla sınırlamak için gereken oyları Senato'da sağlayamadı. Ancak yine de tasarı, insülin maliyetini yaşlı vatandaşlara sunulan sağlık sigortası Medicare kapsamında sınırlayabilir.



Demokrat Parti ile aynı doğrultuda oy kullanan bağımsız Senatör Bernie Sanders'ın Medicare kapsamını genişletmek ve çocuk yoksulluğunu azaltmak için getirdiği bazı önerilerse her iki parti tarafından reddedildi.